Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа

Судно Тихоокеанского флота доставит грузы и оборудование для экспедиции Минобороны, которая работает на курильском острове Матуа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Килекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота войск и сил на северо-востоке России вышло из порта Петропавловска-Камчатского и взяло курс на остров Матуа для обеспечения работы экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа. В Петропавловске-Камчатском КИЛ-168 пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения работы и жизнедеятельности участников экспедиции",- уточнили в пресс-службе ТОФ.

Сейчас на острове Матуа работают несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, поисковиков и археологов из Москвы, Владивостока, Камчатки и с острова Сахалин. Они уже собрали материалы для составления атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и провели видеосъемку рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также специалисты провели реконструкцию активности вулкана Пик Сарычева за последние 100 тыс. лет и работы по определению уровня его современной активности. Это необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того, проводились работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны и археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох. Это уже вторая совместная экспедиция по изучению историко-культурного и природного наследия острова Курильской гряды.

Первая совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества на Матуа прошла в 2016 году, в ней приняли участие более 200 человек. Сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны там была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам и могут использоваться круглый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]