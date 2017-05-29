Лайнер Costa Neoromantica зашел во Владивосток

24 октября на рассвете к причальной стенке морского вокзала Владивостока пришвартовался океанский пассажирский лайнер Costa Neoromantica. Судно пришло из японского порта Хакодате.

Зайти в бухту Золотой Рог лайнер заставил тайфун «Лан», который сейчас бушует в Японии. Туроператор круиза изменил маршрут, и корабль взял курс на Владивосток. По иронии судьбы месяц назад заход Costa Neoromantica в наш город отменился по причине тайфуна «Талим». На видовой площадке морского вокзала лайнер встречали небольшой концертной программой.

Валерий Нагорный, генеральный директор Морского терминала «Владивосток»: «Заявка от туроператора поступили… погода изменила планы по маршруту, и лайнер зашел к нам».

На борту лайнера свыше 800 туристов из стран Азии и Европы. По традиции на морском вокзале их встретили концертом и барабанным маршем. На знакомство с Владивостоком у туристов будет два дня. Costa Neoromantica уйдет в среду, 25 октября, в 16.00 и отправится в порт Аомори, Япония.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]