«Вести: Приморье»: Необычный кинопоказ прошел в лагере «Океан»

Закрытый показ в лагере «Океан». Съемочная группа «Вестей: Приморье» одной из первых увидела пронзительный художественный фильм, рассказывающий об истории побед спортсмена-инвалида. На предпремьерной встрече со зрителями и журналистами общалась не только продюсеры и режиссеры, но и реальные герои киноистории. Попадет ли картина на большой экран? Об этом расскажем 24 октября в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]