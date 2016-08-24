Злоумышленник обокрал пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток»
Житель Кавалеровского района задержан по подозрению в похищении денег у пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, транспортным полицейским поступило заявление одного из пассажиров поезда, следующего из Хабаровска во Владивосток. Пострадавший сообщил, что лишился семи тысяч рублей.
Оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск по горячим следам нашли 34-летнего жителя Кавалеровского района, подозреваемого в хищении денег.
Установлено, что подозреваемый возвращался на поезде «Хабаровск—Владивосток» домой из Хабаровского края. Мужчина работал бульдозеристом вахтовым методом. В момент, когда сосед по купе заснул, злоумышленник тайно похитил деньги из портмоне и вышел на своей станции. Стражи правопорядка задержали его по месту жительства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения к нему избрана подписка о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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