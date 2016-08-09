О чем расскажет 13-ый выпуск программы «Детские «Вести»?

Завершилась работа над 13-ым выпуском программы «Детские «Вести». В студии ГТРК «Владивосток» дебютировали школьники. Новички кадра пробовали себя в роли ведущих и корреспондентов детской передачи. Выпуск ребята готовили самостоятельно, опираясь на подсказки профессиональных режиссеров, журналистов и операторов. На протяжении месяца юнкоры участвовали в работе редакции телевизионных программ, придумывали темы сюжетов, отправлялись на съемки, учились писать и озвучивать тексты.

В обновленном выпуске телезрители узнают о том, чем можно заменить школьные учебники и есть ли в этом необходимость, кто придумал робота Куку и для чего ему нужен лазерный луч? А еще отправятся в путешествие по сафари-парку, где познакомятся с косолапыми разбойниками и дальневосточным кенгуру.

Все самое важное и интересное глазами юных корреспондентов — уже 24 октября в 19.30 на телеканале «Россия-24», не пропустите!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]