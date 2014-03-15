Врио губернатора Приморья почтил память героев Даманских событий
Во вторник, 24 октября, в ходе визита в Дальнереченский городской округ временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко возложил цветы к памятнику воинам-пограничникам, погибшим в 1969 году при боевых действиях на острове Даманский.
Как позже отметил глава региона во время встречи с депутатами Дум Дальнереченского городского округа и одноименного муниципального района, данный визит был связан также с желанием руководителя края оценить состояние мемориала.
2019 год станет юбилейным для Даманских событий – исполнится ровно 50 лет с момента проведения боевых действий на острове. Губернатор подчеркнул, что памятник нужно отремонтировать к юбилею.
Отметим, памятник воинам-пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманский, относится к объектам культурного наследия федерального значения. В краевом бюджете на 2017 год предусмотрены средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на территории мемориала. В настоящее время осуществляются соответствующие конкурсные процедуры, которые определят исполнителя. По плану ремонт должен быть завершен в августе 2018 года.
Кроме того, к 50-летию событий на острове Даманский будет благоустроен городской парк. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на объекте уже ведутся работы по установке бордюрного камня, асфальтированию дорожек, установке скамеек, урн для мусора, устройству узла учета электроэнергии.
Также в рамках 50-летия планируется издание книги Памяти Героев Даманских событий, проведение мемориально-патриотической акции «Даманская сталь» и организация автопробега «Эстафета памяти».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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