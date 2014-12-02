Глобальное потепление приносит холод

Наблюдая непривычно холодные дни летом и рекордные морозы зимой, люди часто думают, что глобальное потепление является вымыслом. Климатологи объяснили прямую связь между ростом температуры и холодом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, на протяжении многих лет каждый месяц и год оказываются теплее аналогичного в прошлом. Эти выводы делаются на основании средних показателей, притом в течение каждого отчётного периода наблюдаются значительные перепады температур. Однако люди, ощутив непривычный холод, не обращают внимание на следующее за ним непривычное тепло и думают о «глобальном похолодании».

Учёные из Германии и США опубликовали статью, в которой рассказывают, почему глобальное потепление приводит к морозам. Климатологи заостряют внимание на всем известном факте: Арктика стремительно лишается своего ледового покрова. В прошлом лёд, покрывая огромные площади океана, отражал солнечные лучи, а теперь они проникают в воду и нагревают её. В свою очередь испарение нагревает воздух, и потоки тепла, поднимаясь на десятки километров, достигают стратосферы. Холод, характерный для стратосферы, ранее влиял только на приполярные области и не распространялся на другие регионы: его удерживали мощные и стабильные воздушные потоки — циклоны полярных вихрей. Но теперь тепло от нагревающихся океанов ослабляет эти вихри, и они свободно захватывают новые территории. В результате в Европу приходит «русская зима», а в России зима начинает напоминать полярную.

При этом ожидать изменения ситуации в лучшую сторону не следует: Арктика продолжает нагреваться. Если в 1980-е годы толстые многовековые слои льда покрывали 20 % площади воды, то сейчас на их долю приходится не более 3 %. И если подобная тенденция сохранится, вскоре воды Арктики летом будут полностью свободными ото льда, что окажет ещё более заметное влияние на движение полярных вихрей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]