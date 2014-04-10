За знаниями с комфортом! Школьники из поселка Трудовое получили долгожданный подарок от городской администрации — новый итальянский автобус. Теперь этот транспорт будет не только возить местных учащихся в школу, но и откроет другие интересные возможности.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов вручает ключи от нового автобуса — теперь учебный процесс в семидесятой школе наладится. Раньше учеников из соседнего микрорайона, который находится за 8 км от школы, возил старенький ПАЗ. Но, по словам родителей и учителей, он не справлялся с нагрузкой.

Татьяна Белоусова, учитель: «Дети были вынуждены пропускать уроки из-за того, что иногда не могли добраться до школы. Старый автобус постоянно ломался. Иногда дети даже ходили пешком».

Новый итальянский автобус в этом году переоборудовала российская компания — довела до всех необходимых стандартов перевозки. Внешний вид машины тоже понравился всем без исключения, поэтому школьники моментально решили его опробовать.

К слову, вместе с новым автобусом школьники получают и абсолютно новые возможности — поездки на различные экскурсии и даже выездные уроки. Но в первую очередь — налаженный учебный процесс.

Константин Межонов, исполняющий обязанности главы Владивостока: «Самое главное, для чего это делается, чтобы у наших детей было нормальное качество образования. Чтобы учились вы лучше и не подводили никогда ни своих родителей, ни своих учителей».

Ответный подарок представителям администрации сделали и ученики — душевная песня, а потом русский народный танец. Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров в небо.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]