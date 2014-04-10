Школьники из поселка Трудовое получили долгожданный подарок от городской администрации. Видеорепортаж Дениса Ивлева
За знаниями с комфортом! Школьники из поселка Трудовое получили долгожданный подарок от городской администрации — новый итальянский автобус. Теперь этот транспорт будет не только возить местных учащихся в школу, но и откроет другие интересные возможности.
Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов вручает ключи от нового автобуса — теперь учебный процесс в семидесятой школе наладится. Раньше учеников из соседнего микрорайона, который находится за 8 км от школы, возил старенький ПАЗ. Но, по словам родителей и учителей, он не справлялся с нагрузкой.
Татьяна Белоусова, учитель: «Дети были вынуждены пропускать уроки из-за того, что иногда не могли добраться до школы. Старый автобус постоянно ломался. Иногда дети даже ходили пешком».
Новый итальянский автобус в этом году переоборудовала российская компания — довела до всех необходимых стандартов перевозки. Внешний вид машины тоже понравился всем без исключения, поэтому школьники моментально решили его опробовать.
К слову, вместе с новым автобусом школьники получают и абсолютно новые возможности — поездки на различные экскурсии и даже выездные уроки. Но в первую очередь — налаженный учебный процесс.
Константин Межонов, исполняющий обязанности главы Владивостока: «Самое главное, для чего это делается, чтобы у наших детей было нормальное качество образования. Чтобы учились вы лучше и не подводили никогда ни своих родителей, ни своих учителей».
Ответный подарок представителям администрации сделали и ученики — душевная песня, а потом русский народный танец. Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров в небо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.08.2017 Единственная школа-сад в селе Гвоздево под угрозой закрытия
-
16.12.2016 Дети из поселка Трудовое вынуждены выходить в школу задолго до рассвета
-
22.12.2015 Школьники села Пуциловка оценили подарок от премьер-министра Дмитрия Медведева
-
20.11.2015 По уточнённой информации при опрокидывании автобуса в посёлке Новонежино никто не пострадал
-
04.09.2014 Яковлевской школе искусств вручили новый баян
-
10.04.2014 Одна из школ Владивостока получила в распоряжение новый автобус
Добавить комментарий