Тело 13-летней школьницы нашли в одном из заброшенных зданий в поселке Славянка

Тело 13-летней школьницы нашли вечером 23 октября в одном из заброшенных зданий в поселке Славянка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на PrimaMedia, девочка умерла, надышавшись неизвестным газом, отчего у нее произошел спазм внутренних органов и остановилось сердце. Следов насилия не обнаружено.

По факту обнаружения тела несовершеннолетней Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю проводит доследственную проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]