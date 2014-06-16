Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:32
  0

Тело 13-летней школьницы нашли в одном из заброшенных зданий в поселке Славянка

Тело 13-летней школьницы нашли в одном из заброшенных зданий в поселке Славянка

Фото: dps_vl

Тело 13-летней школьницы нашли вечером 23 октября в одном из заброшенных зданий в поселке Славянка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на PrimaMedia, девочка умерла, надышавшись неизвестным газом, отчего у нее произошел спазм внутренних органов и остановилось сердце. Следов насилия не обнаружено.

По факту обнаружения тела несовершеннолетней Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю проводит доследственную проверку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: