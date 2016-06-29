Закрытый показ во Всероссийском детском центре «Океан». «Со дна вершины» — пронзительный художественный фильм об истории побед спортсмена-инвалида. На предпремьерной встрече со зрителями и журналистами общалась не только продюсеры и режиссеры, но и реальный герой киноистории. Попадет ли картина на большой экран?

История внушительной победы на большом экране. Закрытый показ. Для детей всей страны. В детский центр «Океан» ленту привезли создатели фильма.

Константин Кутуев, сопродюсер фильма «Со дна вершины»: «Это ознакомительные показы, закрытые, действительно. Фильм не уходит дальше зала, где сидят юные зрители. Я из Владивостока, и показать фильм на Родине для меня великое счастье».

Путь «Со дна вершины» не в кино, а жизни прошел Алексей Мошкин — человек на горных лыжах без ног. Он ребенком попал под поезд. Ампутация обеих ног. Никто не верил, что пойдет. Но он вновь хотел летать на лыжах.

Полетел. И быстрее всех. Стал многократным чемпионом и призером Паралимпийских игр. На протезах, которые как и герою фильма, укреплял для соревнований отец.

И на них выигрывал, поражая соперников.

Алексей Мошкин, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр: «Говорили, Алексей, ты — русский терминатор, если тебе дать протезы нормальные, экипировку, что ты будешь делать? Буду здоровых выигрывать».

Конечно, в художественном фильме есть и вымысел — изменен возраст героев, добавлена любовная история, конфликт друзей. Сюжет затягивает.

Тамара Цоцория, сопродюсер, сорежиссер фильма «Со дна вершины»: «У нас кино получилось очень светлое, многие даже говорят, что даже целомудренное для сегодняшнего дня».

А вот максимальная точность в эпизодах, где герой фильма встает на лыжи. Причем скользить по вершинам пришлось не только актерам, но и самому Алексею. И эти кадры подняли зал. Последние минуты фильма Владивосток досматривал, стоя.

А еще «океанцы» делились эмоциями, благодарили за фильм.

- Слезы.

- Паралимпийцы герои.

- Такие фильмы стоит больше показывать.

- Прямо хочется встать и что-то делать.

И были поражены тем, что прокатчики России не хотят пускать фильм в массы. Вместе с участниками Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, для которых также проведен закрытый показ, теперь обращаются к президенту. В петиции просят показать «Со дна вершины» во всех кинотеатрах страны.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]