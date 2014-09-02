Житель Приморья, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, стал фигурантом уголовного дела
2 июля 2017 года 29-летний житель краевого центра , управляя автомобилем, совершил столкновение с другим транспортным средством в районе дома 4 по ул. Пальчевского в г. Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили явные признаки алкогольного опьянения у нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь водитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.
Установлено, что ранее фигурант уже был подвергнут административному наказанию с лишением права управлять транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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