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Аграрии Приморья собрали более 200 тысяч тонн сои

Аграрии Приморья собрали более 200 тысяч тонн сои

Средняя урожайность сои в Приморском крае составляет 14 центнеров с гектара.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день сельхозпроизводители убрали почти 150 тысяч гектаров сои. Это на 65 тысяч гектаров больше, чем в 2016 году.

«С полей собрано более 213 тысяч тонн сои, что на 90 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 14 центнеров с гектара», – рассказали специалисты.

Высокая урожайность отмечается в Михайловском и Октябрьском районах – 17 центнеров с гектара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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