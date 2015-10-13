Аграрии Приморья собрали более 200 тысяч тонн сои
Средняя урожайность сои в Приморском крае составляет 14 центнеров с гектара.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день сельхозпроизводители убрали почти 150 тысяч гектаров сои. Это на 65 тысяч гектаров больше, чем в 2016 году.
«С полей собрано более 213 тысяч тонн сои, что на 90 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 14 центнеров с гектара», – рассказали специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Михайловском и Октябрьском районах – 17 центнеров с гектара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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