Жителей Приморья ждет целая неделя юбилейных мероприятий. В честь 85-летия театра Горького во Владивостоке открываются выставки, издаются книги, готовятся всеми любимые спектакли. Отпраздновать большой юбилей в Приморье приехали старые-добрые друзья театра из Москвы и Соединенных Штатов.

«85 лет почти аншлагов!» - не только название праздничного вечера, но и девиз всей творческой недели, посвященной юбилею Приморского драматического театра имени Горького. На праздничные мероприятия приедет правнучка писателя Максима Горького — Екатерина Пешкова. Также гостем стал американский режиссер Филипп Снид, с которым Ефим Звеняцкий создавал спектакли и сотрудничал на протяжении 25 лет. Череда юбилейных мероприятий стартует 24 октября и продлится до 29-го. Выставки в Приморском отделении Союза художников России и государственном музее Арсеньева расскажут о богатой истории старейшего театра. Во вторник и среду приморцам покажут одни из самых популярных постановок «Горьковки» - «Смех лангусты» и «Эдит и её демоны». А в этот четверг пройдет творческий вечер заслуженного артиста России Ефима Звеняцкого.

Ефим Звеняцкий, заслуженный артист России, художественный руководитель театра им. М. Горького: «Я бы хотел сохранить номер один здесь далеко, на Дальнем Востоке, русский психологический театр репертуарный».

В этот же вечер пройдёт презентация книги «Таланты и их поклонники» о жизни театра. В нее вошли фотографии всех спектаклей, поставленных на сцене «Горьковки» за последние пять лет. Юбилейный вечер «85 лет почти аншлагов» состоится в субботу. И в завершении праздничной недели 29 октября на сцене театра Горького пройдёт концерт заслуженной артистки России Ларисы Белобровой «Моменты…».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]