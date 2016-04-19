Как сохранить свой семейный бюджет, но при этом порадовать себя желанной обновкой, будь то заветная шуба, модный автомобиль или путешествие в жаркую страну.

Осенние холода уже прочно вступили в свои права, а это значит, что пора готовиться к зиме. Покупка осенней одежды, поездка в теплую страну, да и о новогодних подарках пора бы уже задуматься.

Виктория Вотькина, главный менеджер ВСП: «Чем ближе к концу года, тем выше расходы: повышаются цены на свежие фрукты и овощи, накладываются медицинские траты. Все это отнимает понемногу от семейного бюджета, мешает совершить крупные покупки. В этом случае финансовые эксперты советуют на оперативные цели расходовать деньги из основного источника доходов, а на глобальные — пользоваться кредитными средствами».

Кредитные средства позволяют плавно расходовать свой бюджет и планировать нагрузку на него заранее. Например, шубу можно надеть сегодня, а расплачиваться за нее небольшими суммами до весны. Отделения «Восточного банка» готовы вам в этом помочь.

Виктория Вотькина, главный менеджер ВСП: «Для всех действующих и потенциальных клиентов банка, только 25 октября — в эту среду - мы приготовили специальное предложение — кредит со ставкой от 9,9%. Если вы планируете совершить дорогостоящие покупки и вам не хватает средств, придя к нам 25 октября, вы сможете отлично сэкономить. Приходите, будем рады вас видеть во всех отделениях нашего банка».

Пока еще есть возможность успеть получить немного тепла перед зимними холодами, не стоит ее упускать. Точно так же, как не стоит упускать возможность воспользоваться предложением банка «Восточный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]