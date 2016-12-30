Осень полноценно вступила в свои права и на смену теплой погоде пришли холода. Защитить себя от ветра и стужи поможет меховой магазин «Северина». Ассортиментный ряд уже радует модными новинками.

В предстоящем зимнем сезоне подобраны коллекции, соответствующие модным тенденциям. Куртки, комбинированные с мехом и жилеты несут в себе сочетание практичности, комфорта и элегантности. Отличный вариант для автоледи. Шубы из норки пользуются популярностью во все времена. Они олицетворяет роскошь и придают особый шарм своей обладательнице. Выбирать меховую обновку для себя — занятие, бесспорно, увлекательное, а благодаря бонусам от кировских производителей, еще приятное и выгодное.

Илья Ушаков, управляющий ярмарки - выставки меха «Северина»: «Столбик термометра говорит, что уже некогда ждать и откладывать покупку шубы на потом. Мы представляем в рассрочку на самой масштабной ярмарке меха в Приморье за последние годы. У нас более 7 тысяч изделий на любой вкус».

Каждой девушке известна истина: модная шуба — это стильно, статусно и, конечно же, тепло. В изделиях от «Северины» вы будете чувствовать себя королевой, а приморские холода не испортят ваше настроение. Примерять меховые новинки можно ежедневно на втором этаже торгового центра «Универсам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]