Жительница поселка Дунай попалась на сбыте героина
Сообщение на телефон доверия помогло полицейским задержать наркоторговку из поселка Дунай. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В мае 2017 года женщина 1970 года рождения продала за 2 тысячи рублей смесь, содержащую героин, «подставному» покупателю. Он действовал в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности». О том, что женщина продает наркотики, стало известно благодаря сообщению на телефон доверия.
Суд, признав подсудимую виновной в сбыте наркотиков, назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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