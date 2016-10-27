Жительница поселка Дунай попалась на сбыте героина

Сообщение на телефон доверия помогло полицейским задержать наркоторговку из поселка Дунай. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В мае 2017 года женщина 1970 года рождения продала за 2 тысячи рублей смесь, содержащую героин, «подставному» покупателю. Он действовал в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности». О том, что женщина продает наркотики, стало известно благодаря сообщению на телефон доверия.

Суд, признав подсудимую виновной в сбыте наркотиков, назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]