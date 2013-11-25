Прморский депутат предлает предоставить льготный налоговый период в 5 лет для электромобилей
Один из депутатов внес в повестку Законодательного собрания Приморья проект закона, который призван предоставить льготный налоговый период в 5 лет для автомобилей мощностью до 150 л.с., оснащенных только электрическим двигателем, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на konkurent.ru. 2017-й объявлен Годом экологии. В этой связи улучшение состояния экологической безопасности должно стать должно быть возведено в приоритетный статус, - читает народный избранник.
«Приморский край является одним из самых автомобилизированных регионов страны. На его территории стали появляется автомобили отвечающим самым высоким экологическим стандартам – автомобили на электрической тяге. Такие транспортные средства совершенно не производят вредных выбросов в атмосферу и существенно снижены отходы по ГСМ (отсутствует отработка масла в ДВС и коробке передач). Однако, в связи с отсутствием развитой инфраструктуры по зарядке данных автомобилей, приток в край их ничтожно мал (согласно ответу ГИБДД по состоянию на 01.07.2017 – 186 электромобилей)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Вместе с тем, как считает депутат, увеличение числа таких транспортных средств благотворно скажется на экологической обстановке Приморского края в целом и Владивостока, в частности. А «льгота для владельцев электромобилей, предоставленная на 5 лет, послужит мощным стимулом для приобретения более экологичных автомобилей и отлично впишется в концепцию Года экологии», считает депутат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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