В Приморье производитель газобетонных блоков станет банкротом

Собрание кредиторов ООО «А-Силбет» (пос. Раздольный) решило не ходатайствовать в арбитражном суде о введении внешнего управления, а будет просить сразу признать предприятие банкротом и приступить к открытию конкурсного производства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Конкурент».

Производитель газобетонных блоков стал несостоятельным из-за договора займа, который заключили между собой ИП Микуленко Ю.В. и ООО «А-Силбет» на сумму 60 млн руб. под 12% годовых. Деньги планировалось направить на развитие производства. По факту, как следует из судебных материалов, на счет завода упало 58,8 млн руб. И эту сумму «А-Силбет» не смог погасить. По сведениям «Конкурента», на сегодн предприятие должно 68,01 млн руб., в том числе 58,8 млн - сумма основного долга, и 9,2 млн - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Завод выпускал стеновые блоки под торговой маркой «СИЛБЕТ». По данным официального сайта производителя, продукция применялась при строительстве ДВФУ, жилых домов в Снеговой пади во Владивостоке и нескольких объектов коммерческой недвижимости в Приморье и Хабаровске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]