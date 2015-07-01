«Вести: Приморье»: Когда во Владивостоке завершится реконструкция тоннеля им. Сталина?

Год назад во Владивостоке на серьезную реконструкцию закрылся тоннель имени Сталина. Движение поездов с грузами в адрес городской ТЭЦ и Рыбного порта пришлось ограничить небольшим ночным отрезком и только на дизельной тяге. Пересматривать режим работы пришлось железнодорожникам, портовикам и целому ряду организаций и ведомств- на этом участке к ночным авралам уже все привыкли. Когда забрезжит свет в конце тоннеля? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]