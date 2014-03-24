Эксперт: южнокорейский бизнес демонстрирует резкий рост интереса к работе в РФ

Интерес южнокорейских компаний к России значительно вырос после прошедшего в сентябре этого года во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил в среду президент Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) Ким Чжэ Хон, выступая на открывшейся в Сеуле комплексной презентации инвестиционного потенциала регионов России в Республике Корея.

"Мы отмечаем, что после ВЭФ и саммита глав наших стран во Владивостоке у корейских компаний значительно возрос интерес к России. Сегодняшнее мероприятие проходит настолько успешно, что ряд компаний не смог принять в нем участие из-за нехватки мест", - отметил Ким Чжэ Хон.

Глава KOTRA проинформировал, что объем торговли между РФ и РК по состоянию на сентябрь этого года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в будущем ожидается еще больший рост.

"В ходе сентябрьского форума ВЭФ лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что российский Дальний Восток может превратиться в регион, который станет центром сотрудничества и совместного процветания стран Северо-Восточной Азии", - сказал Ким Чжэ Хон. Он напомнил, что с целью стимулирования торгово-экономического сотрудничества с РФ южнокорейское правительство создало Комитет по северному экономическому сотрудничеству при президенте.

KOTRA также заключило меморандум с Агентством стратегических инициатив РФ, что позволило создать основы для активизации деятельности компаний двух стран. "Нынешнее мероприятие как раз является следующим шагом после подписания меморандума", - отметил Ким Чжэ Хон.

Он также сообщил, что KOTRA собирается в этом году открыть во Владивостоке специальный центр по поддержке южнокорейских предприятий, которые планируют выйти на российский Дальний Восток.

Со стороны регионов в презентации принимают участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры - Наталья Комарова, Калужской области - Анатолий Артамонов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, представители Калининградской, Амурской, Сахалинской областей и Хабаровского края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]