Анонс на 26 октября

26 октября во Владивостоке в 13.00 в ГУФСИН России по Приморскому краю (Арсенальная, 15) состоится представление нового руководителя территориального органа. Генерал-майор внутренней службы Вадим Викторович Версткин назначен начальником ГУФСИН России по Приморскому краю Указом Президента Российской Федерации от 03.10.2017 № 457.

26 октября на официальном сайте администрации Приморского края www.primorsky.ru пройдет онлайн-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

26 октября во Владивостоке в 16.00 во ВГУЭС пройдет круглый стол и пресс-конференция для жителей Дальнего Востока на тему: «Криптовалюта – правда или ложь? Всё о биткойне и блокчейне – стоит ли зарабатывать в Интернете?» Видеоконференция будет транслироваться в Интернете на сайте ВГУЭС.

С 26 по 29 октября во Владивостоке будет проходить Вторая спартакиада среди иностранных студентов вузов Приморья «Поколение мира».

26 октября общественная организация «Совет многодетных родителей» отпразднует свой пятый день рождения. В этот день в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) в 15.30 соберутся многодетные семьи краевого центра. Самых активных представителей организации наградят почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города Владивостока. Завершится мероприятие праздничным концертом. Вход свободный.

26 октября — Российский День без бумаги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]