26 октября стартует ежегодный Конгресс народов Приморского края. Представители 128 национальностей в пятый раз соберутся, чтобы рассказать о своих культуре, традициях, истории. Корейская диаспора — одна из самых многочисленных у нас в крае. Чем ее представители будут удивлять гостей Конгресса?

«Ариран» — песня о печали и надежде корейского народа. Ее поют как на Севере, так и на Юге.

Лариса Огай, представитель Ассоциации корейских организаций Приморского края: «Ариран — это переход, что ли, перевал. Где хотят встретиться. Разделенный же народ. Две страны, одна нация».

Общая культура, традиции и национальная кухня — это чуть ли не единственное, что объединяет обе Кореи. Хэмуль чон — оладушки с овощами и морепродуктами. На мастер-классе дочери корейских переселенцев с радостью делятся тонкостями рецепта этого простого, но вкусного блюда.

Дё Тхесук, представитель Ассоциации корейских организаций Приморского края: «Сначала овощи нашинковали мелко-мелко. Отложили. Морепродукты тоже мелко нарезали. Отложили. Муки надо чуть-чуть. Много не надо, чтобы не жесткая была. И вот яйца взбиваем. И жарим. Можно большими кусочками. Можно маленькими, как оладушки».

Услышать корейские песни, попробовать необычные блюда и примерить красочный ханбок можно будет на V Конгрессе народов. Он объединит 128 национальностей Приморья.

Раиса Мороз, представитель Ассоциации корейских организаций Приморского края: «И я думаю, что люди, которые ценят свою нацию, традиции, культуру, корни своей нации, не могут пренебрежительно относиться к культурным ценностям другой национальности».

Как рассказали представители корейской диаспоры, на Конгрессе они хотят выйти с предложением создать во Владивостоке «Дом дружбы».

Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края: «Это, прежде всего, знакомство с культурами других наций. Это общение постоянное со всеми национальностями. А так мы общаемся во время Конгресса. Наверное, этого маловато».

«Дом дружбы» пока только в мечтах. Но корейцы верят: он будет построен и станет символом объединения всех народов. В том числе и своего, разделенного сейчас по 38-ой параллели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]