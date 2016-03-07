В Приморье сделают объезд моста в районе Смоляниново

Специалисты АО «Примавтодор» сделают временный объезд на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лобога.

Днём в среду движение по мосту через реку Лобога между посёлками Смоляниново и Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Движение для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск», – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Для организации полноценного движения автомобилей на указанном участке будет выполнен объезд.

Планируется, что работы будут выполнены в двухдневный срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]