В Приморье сделают объезд моста в районе Смоляниново
Специалисты АО «Примавтодор» сделают временный объезд на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лобога.
Днём в среду движение по мосту через реку Лобога между посёлками Смоляниново и Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Движение для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск», – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Для организации полноценного движения автомобилей на указанном участке будет выполнен объезд.
Планируется, что работы будут выполнены в двухдневный срок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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