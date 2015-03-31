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Главные врачи Приморья будут сдавать экзамен на профпригодность

Главные врачи Приморья будут сдавать экзамен на профпригодность

Систему объективного тестирования руководителей государственных учреждений здравоохранения планируют ввести в Приморье. Начиная с этого года, все главные врачи и потенциальные кандидаты на должность руководителей лечебных учреждений будут сдавать так называемый экзамен на профпригодность, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В настоящее время департамент здравоохранения Приморья совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом работают над составлением специального теста. В его основу лягут как устные, так и письменные задания, в том числе аккредитационные тесты и ситуационные задачи.

Как отметили в администрации края, система объективного тестирования уже частично применяется в здравоохранении региона. С 2015 года при собеседованиях с кандидатами на должность главного врача государственного лечебного учреждения, а также с главными врачами лечебных учреждений, у которых завершаются сроки договора, проводятся тестирования. Кроме того, главный врач, претендующий на продление трудового контракта, должен не просто отчитаться о проделанной работе, но и представить план по развитию учреждения и решению проблем.

«Главные врачи должны быть готовы, что спросят с них максимально строго, а с кем-то возможно придется расстаться», – подчеркнул вице-губернатор Приморского края, председатель конкурсной комиссии Павел Серебряков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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