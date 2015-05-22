На доплату к пенсиям в Приморье направят 750 млн рублей из краевого бюджета

Депутаты краевого парламента в среду, 25 октября, в трех чтениях утвердили поправки в закон о социальной поддержке населения, согласно которым увеличится доплата к пенсиям неработающим приморцам.

Согласно поправкам в закон, прожиточный минимум пенсионера в Приморье в 2018 году составит 9 151 рубль, что превышает показатели по Дальнему Востоку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова, доплата к пенсии увеличится более чем у 66 тысяч приморцев. С 2018 года по оценке департамента труда и социального развития количество пенсионеров может увеличиться еще на 1 247 человек. В соответствии с этим, поправки в закон предполагают и увеличение расходов краевого бюджета на 2018 год.

«Средний размер доплаты из краевого бюджета составит 2 430 рублей, на это из бюджета потребуется более 750 миллионов рублей. Еще более 1,2 миллиарда рублей будут перечислены из федерального бюджета», – сообщил заместитель главы региона.

Депутаты Законодательного Собрания утвердили поправки в краевой закон в трех чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]