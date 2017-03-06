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За неделю средства автофиксации выявили свыше 25 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

За неделю средства автофиксации выявили свыше 25 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

Фото: mststroy.com

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 25 тысяч 195 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 14 млн 550 тыс. 500 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 24 тысячи 147 постановлений о наложении штрафа на сумму  12   млн 985534 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) - 1032 постановления на сумму 1 млн 548тыс. рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным  ч. 1  ст. 20.25  КоАП РФ.  Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется  скидка в 50%.

За уклонение от исполнения административного законодательства 89 административных материалов  направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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