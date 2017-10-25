В Приморье косуля спровоцировала серьезное ДТП
В районе Шкотово выбежавшая на дорогу косуля стала виновником ДТП. К сожалению, животное погибло.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv, животное появилось из лесу неожиданно для всех участников движения и бросилось прямиком под автомобиль. От сильного удара автомобиль участника аварии получил значительные повреждения, косуля погибла.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.11.2016 Во Владивостоке автомобиль упал с двухметровой высоты в реку
-
13.09.2016 Программа "Соседи по планете": косуля
-
31.08.2016 Жительница Фокино пострадала в аварии на автодороге Владивосток—Находка
-
18.12.2015 В Фокино беременная женщина спровоцировала массовую аварию
-
25.04.2015 Недалеко от Владивостока в ДТП погибла молодая женщина,ее сын-госпитализирован
-
19.03.2015 В Уссурийск забрела сибирская косуля
Добавить комментарий