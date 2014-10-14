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Спасатели ищут пропавшего на реке Серебрянка рыбака

Спасатели ищут пропавшего на реке Серебрянка рыбака

Фото: primgochs.ru

С 22 октября в Тернейском районе проводится поиск мужчины 1956 года рождения, пропавшего на реке Серебрянка. В поисковых работах задействованы 4 спасателя Приморской краевой поисково-спасательной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на primgochs.ru.

25 октября произведено 4 водолазных спуска, обследовано 500 кв.м. дна, 1,5 км акватории по руслу реки в районе предположительной пропажи рыбака.

Поиски результатов не дали. 26 октября решение о продолжении поисков будет приниматься  сотрудниками полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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