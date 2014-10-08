Более 50 врачей в Приморье переехали работать в сельские территории

53 заявки на включение в программу «Земский врач» поступили с начала этого года в департамент здравоохранения Приморья. Все специалисты уже трудоустроены в лечебные учреждения края и в ближайшее время получат единовременную денежную поддержку в размере миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, среди земских врачей – терапевты, педиатры, специалисты УЗИ и лабораторной диагностики, анестезиологи, хирурги, гинекологи, офтальмологи и другие специалисты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Благодаря тому, что с прошлого года в программу включены посёлки городского типа, многие специалисты выбирают именно их для своей дальнейшей трудовой деятельности.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, увеличение возрастного ценза для участников программы «Земский доктор» до 50 лет тоже большой плюс в изменении программы.

«Это изменение совершенно оправданно, поскольку теперь программа позволяет выехать на село тем специалистам, которые уже состоялись в профессии, чьи дети уже выросли, и они более свободны в выборе жизненного пути», – подчеркивает вице-губернатора.

Отметим, что в Приморском крае в 14 муниципальных районах имеются 18 поселков городского типа, где расположены центральные районные больницы или их крупные структурные подразделения, обслуживающие сельское население.

В этом году лидерами по количеству принятых на работу врачей лидерами остаются Красноармейский, Шкотовский, Хорольский и Спасский районы.

«Есть и семейная пара, которая стала участником нашей программы в этом году. Оба – молодые специалисты, которые выбрали местом для жизни и работы Ханкайский район. Она – педиатр, супруг – хирург. Для районного здравоохранения – это ценное приобретение», – отмечает начальник отдела подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.

Она добавила, что в этом году троим заявителям уже было отказано в рассмотрении документов по причине того, что в программу внесены изменения.

«Изменения действуют с этого года. Так, например, медики, работающие в сельском здравоохранении и решившиеся на переезд в соседний муниципалитет того же края или той же области, не имеют права участвовать в программе. И это правильно. Ведь по факту сельское здравоохранение региона не приобрело нового специалиста, ведь он и до этого выполнял те же функции в соседнем районе», – отмечают в ведомстве.

Отметим, что за пять лет сельское здравоохранение Приморья пополнили 243 врача. В рамках программы «Земский доктор» каждый из них получает миллион рублей «подъёмных».

Напомним, до 2014 года возрастной ценз участников программы составлял 35 лет, с 2015 он расширен до 45 лет. С 2016 года участниками программы могут стать врачи в возрасте до 50 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]