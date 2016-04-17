В Уссурийске задержана интернет-мошенница
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили деньги.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, заявительница нашла в интернете объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме трех тысячи рублей на банковский счет. После получения денег злоумышленница перестала выходить на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнюю жительницу Уссурийска. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила по своему усмотрению.
Полицейские проверяют причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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