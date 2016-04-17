Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:22
  0

В Уссурийске задержана интернет-мошенница

В Уссурийске задержана интернет-мошенница

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили деньги.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, заявительница нашла в интернете объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме трех тысячи рублей на банковский счет. После получения денег злоумышленница перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнюю жительницу Уссурийска. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила по своему усмотрению.

Полицейские проверяют причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: