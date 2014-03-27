"Луч-Энергия" выбил из Кубка России главного претендента от ФНЛ
Владивостокский «Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала он одержал победу над красноярским «Енисеем».
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 19-й минуте открыл Сергей Пономаренко.
Во втором тайме «Енисей» сравнял счёт. На 56-й минуте отличился нападающий Владимир Камеш.
Однако «Луч» сумел дожать соперника. На 71-й минуте встречи полузащитник Антон Килин принёс своей команде победу в матче.
В четвертьфинале «Луч-Энергия» сыграет с победителем матча между «Тосно» из Ленинградской области и томской «Томью».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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