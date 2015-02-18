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В Уссурийске внук угнал авто у собственного деда

В Уссурийске внук угнал авто у собственного деда

56-летний житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением об угоне его микрогрузовика «Тойота Хайс». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Ориентировка на  угнанный автомобиль была направлена наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний внук заявителя. В отделе полиции он во всем признался. Парень, чтобы попасть в кабину микрогрузовика, разбил одно из стекол и угнал авто.

Теперь против молодого автоугонщика возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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