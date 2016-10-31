Почти 200 гектаров леса потушено в Приморье за сутки
Лесные пожары на площади почти в 200 гектаров ликвидированы за сутки Шкотовском, Спасском и Черниговском районах Приморья.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе продолжается тушение 24 лесных пожаров на площади 1,8 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах.
«Восемь пожаров локализовано на площади около 1,5 тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Ещё 16 возгораний на площади около 500 гектаров находятся в стадии локализации в восьми муниципалитетах, в тушении пожаров участвуют более 250 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, задействовано 50 единицы техники», – уточнили в ведомстве, добавив, что за сутки потушено около 200 гектаров леса в трёх районах.
Специалисты обратили внимание, что в связи с сухой и ветреной погодой в Приморье сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.
«За сутки пожарные подразделение почти 100 раз выезжали на тушение палов травы, возникло 11 новых пожаров», – добавили в департаменте.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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