Андрей Тарасенко поздравил «Луч» с победой над лидером Футбольной национальной лиги

Клуб «Луч-Энергия» обыграл лидера Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Встреча во Владивостоке, в среду, 25 октября завершилась со счетом 2:1.

Как отметили специалисты департамента физкультуры и спорта Приморья, «желто-синие» прервали победную серию гостей, которые не проигрывали уже 16 матчей подряд. Приморская команда вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравил футболистов «Луча» с заслуженной победой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Наши футболисты проявили характер, обыграли сильного соперника, лидера Футбольной национальной лиги. Уверен, что команде по силам выйти в Премьер-лигу и радовать болельщиков зрелищными матчами», – сказал врио главы края.

Напомним, ранее на встрече с представителями спортивных организаций региона Андрей Тарасенко заявил, что готов помогать развитию спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций. Однако и самому спортивному сообществу необходимо прилагать максимум усилий.

«Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров, решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадионы были полными, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться», – отметил врио губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]