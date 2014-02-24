Андрей Тарасенко поздравил «Луч» с победой над лидером Футбольной национальной лиги
Клуб «Луч-Энергия» обыграл лидера Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Встреча во Владивостоке, в среду, 25 октября завершилась со счетом 2:1.
Как отметили специалисты департамента физкультуры и спорта Приморья, «желто-синие» прервали победную серию гостей, которые не проигрывали уже 16 матчей подряд. Приморская команда вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравил футболистов «Луча» с заслуженной победой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Наши футболисты проявили характер, обыграли сильного соперника, лидера Футбольной национальной лиги. Уверен, что команде по силам выйти в Премьер-лигу и радовать болельщиков зрелищными матчами», – сказал врио главы края.
Напомним, ранее на встрече с представителями спортивных организаций региона Андрей Тарасенко заявил, что готов помогать развитию спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций. Однако и самому спортивному сообществу необходимо прилагать максимум усилий.
«Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров, решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадионы были полными, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться», – отметил врио губернатора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.08.2017 «Луч-Энергия» остановил одного из лидеров первенства ФНЛ
-
10.06.2017 «Луч-Энергия»(Владивосток) остается в ФНЛ
-
12.07.2016 Приморский «Луч-Энергия» с победы стартовал в ФНЛ
-
07.05.2016 Футболисты «Луча-Энергии» обыграли «Енисей» в матче 35-го тура ФНЛ
-
20.07.2015 Встреча лидеров: «Луч-Энергия» одолел во Владивостоке «Волгу» — 2:0
-
24.02.2014 Приморцы смогут увидеть Кубок футбольной национальной лиги
Добавить комментарий