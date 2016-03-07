Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:01
  0

Проезд по дороге возле Смоляниново восстанавливают для движения большегрузов

Проезд по дороге возле Смоляниново восстанавливают для движения большегрузов

Фото: primorsky.ru

Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают обустройство временного объезда на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лобога. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, за ночь удалось создать искусственную насыпь длиной 100 метров и высотой три метра для движения большегрузного транспорта. Приступили к укладке водопропускных труб. После этого объезд заасфальтируют и откроют движение для большегрузов.

Напомним, сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск. 

Напомним, накануне движение на участке трассы Артем–Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: