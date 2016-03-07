Проезд по дороге возле Смоляниново восстанавливают для движения большегрузов
Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают обустройство временного объезда на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лобога. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, за ночь удалось создать искусственную насыпь длиной 100 метров и высотой три метра для движения большегрузного транспорта. Приступили к укладке водопропускных труб. После этого объезд заасфальтируют и откроют движение для большегрузов.
Напомним, сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск.
Напомним, накануне движение на участке трассы Артем–Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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