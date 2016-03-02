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Полицейские пресекают работу несанкционированных автостоянок в краевом центре

Полицейские пресекают работу несанкционированных автостоянок в краевом центре

Фото: УМВД по ПК

Во Владивостоке полицейские проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.

За прошедшую неделю полиция проверила деятельность  парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Ладыгина, Дальзаводская и Адмирала Смирнова.

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала  2017 года полицейскими составлено 186 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 77.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают  сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район)                226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский  район)         227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский  район)      240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)            265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский  район)                 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский)                             238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский)                              249-09-27          

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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