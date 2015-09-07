Общественники нанесли на "Карту убитых дорог" проблемные участки Артема

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели инспекционный рейд в городе Артеме, где при поддержке активных граждан и с участием представителей муниципальных властей осмотрели проблемные участки дорог, которые ранее были внесены активистами ОНФ на интерактивную карту проекта dorogi-onf.ru.

Как сообщила член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Приморском крае Лариса Бутенко, в ходе мониторинга общественниками было установлено, что на участках улиц - Каширская, Интернациональная и 2-ая в Артеме ведутся ремонтные работы, которые еще не закончены, что создает опасность для участников дорожного движения.

Общественники увидели, что на указанных трех улицах уже продолжительное время ведется ремонт. При этом дорожные рабочие с использованием техники занимаются подготовкой к строительству «ливневки», в результате чего край проезжей части и обочина фактически представляют собой полосу препятствий, что создает опасность для участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. На реконструируемых участках отсутствуют временные дорожные знаки, ограждение и конусы, что также представляет опасность. "Учитывая, что уже середина осени и в регионе начались заморозки, непонятно каким образом власти собираются закончить все работы до установления отрицательных температур атмосферного воздуха", – отметила Бутенко.

Также общественники обнаружили, что на нескольких участках осмотренных улиц из-за перепадов рельефа местности дорога проходит в низинах, и, учитывая, что ремонт ведется без установки соответствующих ограждений, грязь и стоки попадают прямо на реконструируемые участки и проезжую часть, что препятствует качественному ведению ремонта.

В приморском штабе ОНФ отмечают, что намерены добиваться от властей ведения качественного ремонта дорог в теплое время года по «комплексному» принципу, когда ремонтируются проезжая часть, тротуары, устанавливается ливневая канализация, и работы согласовываются с другими службами – водоканалом, тепловыми сетями и так далее, что исключает повреждение отремонтированной дороги после ремонта.

Активисты ОНФ направили обращение главе администрации Артема с целью ускорения проведения ремонтных работ на вышеуказанных участках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]