Ученые: Глобальное потепление угрожает странам АТР

Ученые мира объединили усилия, чтобы разобраться в проблемах изменения климата. Во Владивостоке стартовала первая международная конференция, посвященная глобальному потеплению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока ведущие экологи России, Китая и Республики Корея спорили, можно ли управлять климатом, лауреат Нобелевской премии мира из Италии провел уникальный опыт по исследованию почвы на острове Русский. За экспериментом наблюдали наши корреспонденты.

Экспериментальная площадка на острове Русский, исследованиями руководит итальянский профессор и нобелевский лауреат Риккардо Валентини. «Услышать» дыхание почвы должен уникальный портативный прибор. Камера с газоанализатором измеряет сразу три вида парниковых газов. Показатели метана, углекислого газа и влажности позволят ученым провести диагностику экологии природного ландшафта.

Риккардо Валентини, ученый-эколог, лауреат Нобелевской премии мира: «Мы хотим изучить роль Приморского края в поглощении или выпуске углекислых газов в атмосферу».

От здорового дыхания микроорганизмов и корней растений зависит баланс углекислого газа и кислорода в почве. При этом химический состав почвенного воздуха тесно связан с атмосферным. Нарушение баланса — тревожный сигнал пагубного влияния парниковых газов на экосистему. Но, похоже, результатами этого эксперимента ученые остались довольны.

Сергей Коровецкий, студент Школы естественных наук ДВФУ: «Нам удалось зафиксировать повышение концентрации углекислого газа из почвы в нашей камере. Это — естественное условие, поэтому в данном случае это нормально!»

В ближайшее время подобные опыты ученые проведут на территориях Владивостока и Сихотэ-Алинского заповедника.

Павел Крестов, директор Ботанического сада — института ДВО РАН: «Сейчас ускорение произошло в изменении климата. Повышается резко температура, изменяется целый ряд атмосферных процессов, которые регулируют климат. Поэтому сейчас остро стоит вопрос необходимости мониторинга этих изменений».

Таежные ландшафты восточного края России сегодня ученые мира рассматривают не только как зеленые легкие Азиатско-Тихоокеанского региона. Богатые запасы леса защищают от вредных выбросов всю планету. Об этом говорили на первой международной конференции «Изменение климата и зеленый рост в АТР».

Антонио Наварра, президент Средиземноморского центра изменения климата: «Сегодня ученые мира за зеленую экономику. Это способ развивать экономику мира без максимального использования ископаемого топлива. А для этого нужны новые технологии. Это позволит создать конкурентное преимущество на рынке для тех стран, которые смогут создать зеленые технологии».

На то, что количество парниковых газов на планете растет, указывает и повышение температуры мирового океана. Способствует сжигание нефти и угля, нещадная вырубка лесов. Если государства всерьез не займутся решением этих проблем, то необратимые последствия для экологии наступят в скором будущем при повышении среднегодовой температуры всего на 2 градуса. По прогнозам ученых, серьезный ущерб грозит в первую очередь Китаю, где миллионы человек могут лишиться крова, и Японии, где может затопить дома четвертой части населения страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]