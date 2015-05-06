Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь
Депутаты Госдумы предложили давать отгулы работникам, на состояние здоровьях которых влияют магнитные бури. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, по статистике 70% инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь, а именно эти заболевания оказываются на первом месте в мире среди болезней.
Депутат Госдумы направил соответствующие запросы в Минздрав, а также Минтруд, которому предложил поучаствовать в разработке законопроекта. Ранее на этой неделе российские физики предупредили, что со вторника, 24 октября, Землю накроет четырёхдневная магнитная буря. Согласно расчётам специалистов, она должна закончиться 27 октября.
Как рассказали учёные «Российской газете», следующие геомагнитные волнения ожидаются на Земле 6–7 ноября.
Физики прогнозируют, что магнитные бури в ближайшие месяцы будут повторяться с периодичностью в две недели. Ситуация изменится, когда с поверхности Солнца исчезнут источники геомагнитных возмущений. Это должно произойти в середине 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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