Лаврищев заменит Тарасенко

Вместо Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора Приморского края, руководить ФГУП «Росморпорт» будет Андрей Лаврищев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Морские вести", 24 октября заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский назначил главой крупного стратегического подведомственного предприятия ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева, который исполнял обязанности генерального директора предприятия с 5 октября с.г. в связи с переходом предыдущего генерального директора Росморпорта Андрей Тарасенко на другую работу

Биографическая справка:

Лаврищев Андрей Васильевич родился 12 октября 1959 года в г. Благовещенске Амурской области.

В 1981 году окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского с присвоением квалификации «военный инженер электронной техники».

В 1986 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».

Информация о трудовой деятельности за последние 5 лет:

С июля 2004 по февраль 2006 года — заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

С февраля 2006 по сентябрь 2010 года занимал должность заместителя директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

С сентября 2011 по март 2013 года занимал должность Генерального директора ФГУП «Росморпорт».

С сентября 2010 по сентябрь 2011 года и с марта 2013 по октябрь 2017 занимал должность исполнительного директора ФГУП «Росморпорт».

Об этом сообщил Виктор Олерский, заместитель министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного флота.

Напомним, что Андрей Тарасенко был назначен главой региона 4 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]