Краевой парламент провел очередное заседание. Видеорепортаж Марии Ежевской и Егора Коваленко
Краевой парламент провел очередное заседание. В повестке дня — более 40 вопросов. Депутаты рассмотрели законопроект о величине прожиточного минимума пенсионеров и внесли изменения в закон о транспортном обслуживании. Перемены коснутся и административной карты Приморья.
Год работы в новом созыве. Заседание — перед рассмотрением бюджета 2018-го. Прокурор края депутатам указывает на недочеты в разных сферах жизни Приморья и госпрограммы, которые требуют особого внимания.
Сергей Бессчасный, прокурор Приморского края: «В крае остро стоят вопросы обеспечения участками многодетных семей, реализации программы «Дальневосточный гектар», точечной застройки».
Контролировать работу федеральных чиновников теперь смогут депутаты, для этого внесены поправки в документ о Законодательном собрании.
Александр Ролик, председатель ЗС ПК: «Нам предоставляется право приглашать и заслушивать информацию о деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти».
На заседании утвержден новый прожиточный минимум пенсионера. Кстати, в Приморье он выше, чем общероссийский. В 2018-ом составит 9151 рубль.
Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК: «Провели индексацию пенсии для приморцев. Мы увеличили за счет региональной доплаты».
Особое внимание парламентарии уделили дошкольному образованию. В следующем году должна вырасти зарплата воспитателей.
Сергей Слепченко, депутат ЗС ПК: «По воспитателям детских садов очень много было жалоб. Поэтому через бюджет будем его выравнивать, повышать его до уровня педагогов».
Для людей с ограниченными возможностями в Приморье должны стать доступнее все виды общественного транспорта. Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в соответствующий закон.
Сергей Ищенко, депутат ЗС ПК: «Теперь за счет того, что будет принят этот закон органы надзора при выдаче лицензий, при контроле будут предъявлять требования на закупку специализированных транспортных средств. Так, в Уссурийске мы уже принимаем остановки с пандусами для инвалидов».
Изменения коснутся и административной карты Приморья. Часть Фокино лишится своей приставки ЗАТО — там будет создан современный угольный терминал. Вдали от населенного пункта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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