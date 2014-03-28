Краевой парламент провел очередное заседание. В повестке дня — более 40 вопросов. Депутаты рассмотрели законопроект о величине прожиточного минимума пенсионеров и внесли изменения в закон о транспортном обслуживании. Перемены коснутся и административной карты Приморья.

Год работы в новом созыве. Заседание — перед рассмотрением бюджета 2018-го. Прокурор края депутатам указывает на недочеты в разных сферах жизни Приморья и госпрограммы, которые требуют особого внимания.

Сергей Бессчасный, прокурор Приморского края: «В крае остро стоят вопросы обеспечения участками многодетных семей, реализации программы «Дальневосточный гектар», точечной застройки».

Контролировать работу федеральных чиновников теперь смогут депутаты, для этого внесены поправки в документ о Законодательном собрании.

Александр Ролик, председатель ЗС ПК: «Нам предоставляется право приглашать и заслушивать информацию о деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти».

На заседании утвержден новый прожиточный минимум пенсионера. Кстати, в Приморье он выше, чем общероссийский. В 2018-ом составит 9151 рубль.

Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК: «Провели индексацию пенсии для приморцев. Мы увеличили за счет региональной доплаты».

Особое внимание парламентарии уделили дошкольному образованию. В следующем году должна вырасти зарплата воспитателей.

Сергей Слепченко, депутат ЗС ПК: «По воспитателям детских садов очень много было жалоб. Поэтому через бюджет будем его выравнивать, повышать его до уровня педагогов».

Для людей с ограниченными возможностями в Приморье должны стать доступнее все виды общественного транспорта. Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в соответствующий закон.

Сергей Ищенко, депутат ЗС ПК: «Теперь за счет того, что будет принят этот закон органы надзора при выдаче лицензий, при контроле будут предъявлять требования на закупку специализированных транспортных средств. Так, в Уссурийске мы уже принимаем остановки с пандусами для инвалидов».

Изменения коснутся и административной карты Приморья. Часть Фокино лишится своей приставки ЗАТО — там будет создан современный угольный терминал. Вдали от населенного пункта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]