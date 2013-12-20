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Житель Приморья ответит в суде за оскорбление полицейского

Житель Приморья ответит в суде за оскорбление полицейского

Фото: sovetadvokatov.ru

23-летний житель Спасска-Дальнего обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, 23 апреля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Вокзальная в городе Спасск-Дальний, будучи привлеченным к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, публично высказался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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