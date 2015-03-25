На компенсации родителям, воспитывающим ребенка с диабетом, бюджет Приморья направил более двух миллионов рублей

Более 2,2 миллионов рублей направил бюджет Приморья на приобретение тест-полосок к глюкометрам родителям, чьи дети страдают сахарным диабетом. Выплаты получили 215 семей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на компенсации расходов таких семей предусмотрены 3,2 миллиона рублей. Право на меру социальной поддержки имеют семьи с инсулинозависимыми детьми. Среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный показатель за год, предшествующий обращению за выплатой.

По данным Приморскстата величина среднедушевого дохода населения в Приморском крае за 2016 год составила 32 574 рубля. Раз в квартал родители получают по 3375 рублей.

Взрослые могут по своему выбору приобретать расходные материалы для определения уровня сахара в крови в домашних условиях. Выплату продолжают до 18-летия ребенка.

Для получения выплаты нужно обратиться в отделы приема краевого Центра социальной поддержки населения или в многофункциональные центры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]