Военные пенсии проиндексируют с 1 января 2018 года
Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пенсий бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий с 1 января 2018 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено повышение окладов военнослужащих с 1 января, а пенсий бывших военных – с 1 февраля.
"Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше – синхронно: с 1 января проиндексировать также пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам", – сказал глава государства. Он отметил, что это касается 2,6 млн человек.
Также пенсии повысят сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, пояснил президент.
Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что поручение главы государства будет исполнено.
Ожидаемая индексация денежного довольствия военнослужащих и пенсий бывшим военным составит 4%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.04.2017 В апреле у приморцев увеличились страховые и социальные пенсии
-
24.01.2017 С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут
-
09.11.2016 Владимир Путин настоял на выплате военным пенсионерам пяти тысяч рублей
-
31.12.2015 В 2015 году пенсии приморцев увеличились в среднем более чем на 11 процентов
-
28.01.2015 С 1 февраля в России будут проиндексированы пенсии
-
25.03.2014 Второе в этом году повышение пенсий пройдет 1 апреля
Добавить комментарий