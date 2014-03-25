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Военные пенсии проиндексируют с 1 января 2018 года

Военные пенсии проиндексируют с 1 января 2018 года

Фото: военное.рф

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пенсий бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий с 1 января 2018 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено повышение окладов военнослужащих с 1 января, а пенсий бывших военных – с 1 февраля.

"Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше – синхронно: с 1 января проиндексировать также пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам", – сказал глава государства. Он отметил, что это касается 2,6 млн человек.

Также пенсии повысят сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, пояснил президент.

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что поручение главы государства будет исполнено.

Ожидаемая индексация денежного довольствия военнослужащих и пенсий бывшим военным составит 4%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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