Андрей Тарасенко впервые в новой должности посетил Дальнереченский район. Он осмотрел самые важные социальные объекты, а также пообщался с местными жителями, чтобы детально изучить проблемы муниципалитета. О перспективах развития территории — далее.

Местными авиалиниями добрался Андрей Тарасенко до Дальнереченского района. Поэтому и рабочая поездка началась с аэровокзала. Отсюда самолеты регулярно вылетают во Владивосток и многие другие отдаленные районы края. Все направления очень популярные, поэтому сегодня было решено не просто отремонтировать здание советской постройки, а даже расширить.

- Это и был аэровокзал. То есть мы его сумели сохранить. Ремонт сделать, и проблем нет!

- Всё. Добро. Спасибо.

Следующей точкой рабочей поездки стала центральная больница. Совсем недавно за счет краевого бюджета ее отремонтировали и закупили новое современное оборудование. Но проблемы, как и во всех больницах отдаленных районов, есть. И это кадровый голод. Молодые специалисты не хотят ехать работать в отдаленные муниципалитеты. Поэтому и постоянные очереди на прием, в том числе и к детским специалистам.

- Я понимаю, что мы рожаем для себя. Но есть же и закон.

- Вы для государства рожаете!

Также Андрей Тарасенко добавил, что ситуацию необходимо менять и привлекать в больницу все больше молодых интернов — в первую очередь за счет введения системы специальных квот.

Грядут перемены и в области образования. Для этого временно исполняющий обязанности губернатора приехал осмотреть местный детский сад. Узнал у детей, чего им не хватает, ответ получил моментально: мобильных телефонов. А в остальном и малышей и их воспитателей все устраивает. Разве что ждут, когда рядом достроят новый более вместительный корпус. По вине подрядчика его стройку заморозили на год. Хотя все необходимое от стройматериалов до каруселей уже закупили. Андрей Тарасенко поручил как можно быстрее закончить объект.

Посетил глава региона и местный лицей. Там поручил докупить оборудование в столовую и отремонтировать спорт зал. А после встретился с местными жителями и депутатами района.

В завершении своей рабочей поездки глава региона возложил цветы к памятнику солдатам, погибшим в '69-м году на острове Даманский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]