В Приморье зарегистрированы случаи с летальным исходом для несовершеннолетних, вдыхающих бытовой газ

Опасные развлечения в виде вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок либо газовых баллонов стали опасным явлением в подростковой среде. В Приморье уже зарегистрированы случаи с летальным исходом для несовершеннолетних, вдыхающих бытовой газ.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, подростки хорошо осведомлены о способах применения газа из зажигалок с целью достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. В результате употребления токсических веществ для получения удовольствия развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность появления такой зависимости.

Стоит отметить, что психическая зависимость развивается очень быстро, это заставляет подростков пробовать вдыхать газ повторно. Развитие физической зависимости занимает около 3-4 месяцев систематического употребления веществ.

Вне зависимости от того, каким образом токсические соединения попадают в организм, в первую очередь их воздействие направлено на нервную систему человека.

Вдыхание паров газа вызывает удушение. Дети погибают от удушья, так как реанимационные мероприятия в большинстве случаев не помогают. Почти каждый день в нашей стране регистрируется случай летального исхода ребенка от токсикомании.

Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые разрушения, которые она производит в детском организме и психике, полиция рекомендует хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории города рассмотреть возможность ограничения продажи баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств лицам, не достигшим совершеннолетия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]