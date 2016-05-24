Пять часов потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь, подбиравшийся к посёлку Пластун

Вечером 25 октября пожарные 30 пожарной части 24 отряда противопожарной службы по охране Тернейского района в течение пяти часов тушили огонь в лесном массиве, прилегающем к посёлку Пластун. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Отметим, расстояние от лесного пала до поселка составило около 500 метров. Площадь пожара 6 га. Пожарным пришлось тушить пламя в темное время суток при ветре порывами до 20 метров в секунду. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава, израсходовано 10 тонн воды.

После ликвидации пожара всю ночь и по настоящее время проводится патрулирование территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]