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Приморская ГАИ: Полицейские больше не будут выдавать отдельные справки о ДТП

Приморская ГАИ: Полицейские больше не будут выдавать отдельные справки о ДТП

Фото: chadpinkerton.com

ГАИ Приморья разъясняет информацию о прекращении выдачи сотрудниками полиции справок о ДТП. При оформлении дорожно-транспортного происшествия полицейские будут составлять  исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств водители транспортных средств, граждане, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками, независимо от оформления документов сотрудниками полиции. В указанных бланках содержатся все необходимые страховщикам сведения о ДТП, его участниках, транспортных средствах, перечне видимых повреждений этих транспортных средств и другие пункты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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