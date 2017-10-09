Андрей Тарасенко обсудил с начальником Дальневосточной железной дороги возможности строительства путепровода в Дальнереченске

Вопрос об острой необходимости строительства в городе транспортной развязки или железнодорожного путепровода был поднят в ходе рабочего визита врио губернатора в Дальнереченский городской округ во вторник, 24 октября. Депутаты местной Думы пожаловались главе региона, что ежедневно из-за железнодорожного переезда, который делит Дальнереченск пополам, на несколько часов в городе полностью блокируется транспортное сообщение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня, 26 октября, Андрей Тарасенко встретился с руководителем Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным, чтобы обсудить варианты решения данной проблемы.

«Меня очень волнует Дальнереченск, там люди по нескольку часов не могут проехать из одной половины города в другую. Скорые, пожарные машины – все стоят, нужно искать какой-то выход», – обозначил глава Приморья.

При этом Андрей Тарасенко подчеркнул, что вопрос актуален и для ОАО «РЖД» – интенсивность нагрузки на железную дорогу растет, а неудачное расположение железнодорожного переезда ограничивает скорость движения поездов.

Николай Маклыгин отметил, что в настоящее время эта железнодорожная линия очень загружена, и согласился, что в городском округе необходимо строить железнодорожный путепровод.

«Мы внимательно изучим вопрос, посмотрим, в каком состоянии переезд. Будем выходить на руководство ОАО "РЖД" с вопросом о возможности проектирования путепровода», – обозначил он.

Также в ходе встречи был затронут вопрос о ремонте тоннеля имени Сталина во Владивостоке. Начальник Дальневосточной железной дороги обратился к Андрею Тарасенко с просьбой разрешить временное движение грузовых поездов по Набережной в ночное время. По его словам, такая мера необходима для завершения работ на объекте. В настоящее время грузовые составы в оконном режиме пропускают через тоннель, но для того, чтобы качественно закончить ремонт, этот участок дороги необходимо перекрыть.

«На проведение всех работ нам потребуется 1,5 месяца. После того как ремонт будет сделан, путь на Набережной можно будет разобрать, чтобы он не нарушал облик города», – отметил Николай Маклыгин.

Глава региона согласился с возможностью открытия временного движения по обозначенной территории и акцентировал внимание собеседника на важности качественного проведения ремонта тоннеля. Подчеркнуто, что ОАО «РЖД» планирует полностью завершить работы на объекте в ноябре 2018 года.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания участка дороги, соединяющего Китай с портом Зарубино. Андрей Тарасенко отметил, что китайская сторона подвела железнодорожную линию к границе, и предложил руководству филиала ОАО «РДЖ» протянуть эту линию до порта.

«Там всего 14 километров, но эта линия будет приносить огромный доход. В Зарубино сейчас порт строится, у него мощность будет до 20 миллионов тонн», – обозначил глава Приморья.

Было отмечено, что пока земельный участок никому не принадлежит, и руководству края важно, чтобы данная железная дорога была государственной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]