Строители заасфальтировали новый мост в Кавалеровском районе Приморья

Подрядная организация завершила асфальтирование нового моста в районе села Суворово Кавалеровского района, который был разрушен тайфуном «Лайонрок» в прошлом году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2016 году во время наводнения село Суворово отрезало от «большой земли» – мост, ведущий к населенному пункту, попросту смыло. Временное решение для обеспечения транспортной доступности людей тогда было найдено, а также принято решение о строительстве новой капитальной конструкции.

Сейчас генеральным подрядчиком работ на объекте выступает АО «Примавтодор». Мост уже установлен, строители завершают монтаж барьерного ограждения. Строительство моста к селу Суворово выполнено по графику. Из технологических особенностей стоит отметить, что опоры выполнены в виде "диафрагмы", которая не позволит деревьям застрять под мостом во время весенних паводков.

Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона – конструкция надежная.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]